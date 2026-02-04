Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı: Araçtan alkol kutuları çıktı
İzmit'te bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan alkol kutuları dikkat çekti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki alkol kutuları dikkat çekti.
Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda seyreden I.Ş. idaresindeki 41 ACH 420 plakalı otomobil, gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan sürücü I.Ş. ile yanındaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan alkol kutuları dikkat çekti. - KOCAELİ