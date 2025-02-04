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Kocaeli'de Otomobil Dereye Uçtu: Sürücü Alkollü Mü?

Kocaeli'de Otomobil Dereye Uçtu: Sürücü Alkollü Mü?
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Sürücü E.C. ve arkadaşı araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, E.C. alkol kontrolünü reddetti ve 'Araç kendi kendine gitti' iddiasında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil dereye uçtu, sürücü ile arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen ve alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü, "Araç kendi kendine gitti" dedi.

Kaza, Yeşilova Mahallesi Zakkum Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. (53) kontrolündeki 41 ANJ 536 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple Bıçkı Deresi'ne uçtu. Sürücü E.C. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücünün arkadaşı olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye götürmek istedi ancak E.C. kabul etmedi. Ayrıca E.C., polisin alkol kontrolü yapacağını duyunca da zorluk çıkardı. Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü, "Benim araba kendi kendine gitti. Sen niye beni üflettiriyorsun? Sıkıntı yok, araba kendi kendine gitti. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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