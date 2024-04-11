Kocaeli'de otomobil çarptı, 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çetin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden sokağa çıkan 7 yaşındaki E.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağı otomobil tekerleğinin altında kalan E.A. savruldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.A., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince otomobil sürücüsünün ifadesine başvuruldu. - KOCAELİ