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Kocaeli'de Otomobil Bariyerlere Saplandı, Sürücü Hafif Yaralandı

Kocaeli'de Otomobil Bariyerlere Saplandı, Sürücü Hafif Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyerlere saplandı. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Araçta sıkışarak hafif yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Gebze ilçesi D100 Karayolu Feniş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 AG 439 plakalı Audi marka otomobil, D100 Karayolu'nun yol ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil bariyere saplandı. Sürücü A.T.U. araçta sıkışıp yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralıyı ambulanstan çıkaran itfaiye ekipleri, sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hafif yaralandığı öğrenilen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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