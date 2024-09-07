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Kocaeli'de Otomobil Bariyerlere Saplandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. TEM otoyolunda meydana gelen kazada otomobil bariyerlere saplandı ve araç içinde bulunan yolcular sıkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü kurtarılamadı. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Olay, TEM otoyolunun Tavşancıl geçişinde meydana geldi, İddiaya göre, İstanbul yönünde seyir halinde olan Abdullah Yüzer (70) idaresindeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler otomobili parçalayarak aracın içine kadar girdi. Yolcular araç içine sıkıştı, Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi neticesi sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Turgay Yüzer ve Firdevs Yüzer, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gebze'deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralı haldeki Abdullah Yüzer ise ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Yüzer, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sebebiyle TEM otoyolunun İstanbul yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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