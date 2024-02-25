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Kocaeli'de Otomobil Bariyeri Aşarak Caddeye Uçtu: 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde D-100 kara yolu geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyeri aşarak caddeye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 kara yolu geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyeri aşarak caddeye uçtu. 50 metre sürüklenerek durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbnisina Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 34 LJ 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yön levhasına sonra yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyeri aşan otomobil yön levhasını da altına alarak İstiklal Caddesine geçti. Otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilirken, sürücü F.Y. ve N.D. isimli kadın yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Y. ve N.D., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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