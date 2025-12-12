Haberler

Beton bariyere çarpan otomobil devrilip sürüklendi, kaza anı kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin beton bariyere çarpması sonucunda sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beton bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10 Aralık'ta D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Onur Ö. (28) idaresindeki 53 DY 774 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil bir süre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Onur Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin savrularak bariyere çarptığı, ardından devrilip sürüklendiği ve bu sırada araçtan bir cismin yola fırladığı görülüyor. - KOCAELİ

