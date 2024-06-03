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Kocaeli'de ortaokul öğrencileri arasında kavga yaşandı

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Kocaeli'de ortaokul öğrencisi 2 kız saç saça baş başa kavga etti. Bu anlar başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kayda alındı.

Kocaeli'de ortaokul öğrencisi 2 kız saç saça baş başa kavga etti. Bu anlar başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kayda alındı.

Edinilen bilgiye göre, kız öğrenciler okulda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle okul çıkışında buluşan kızlar kavgaya tutuştu. Diğer öğrenciler ise kızların başında toplanarak, kavgayı izledi. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar kızları ayırdı ancak bir süre sonra yeniden kavga ettiler. Öğrencilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga anları bir kız öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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