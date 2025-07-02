Kocaeli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kocaeli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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