Kocaeli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ