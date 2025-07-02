Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan uzun süren müdahalelerin ardından söndürüldü.

Derince ilçesinde bulunan Yenikent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 civarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Buradaki yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sayesinde kontrol altına alındı ancak bölgeye yakın farklı bir noktada ikinci bir yangın daha çıktı.

Bölgeye, diğer ilçelerin yanı sıra Sakarya ve İstanbul'dan da çok sayıda destek ekibi gönderildi. Çok sayıda ekip, arazözler, iş makineleri ve 3 helikopterin yoğun müdahaleleriyle yangın söndürüldü. Yangından etkilenen alanlar dron ile havadan da görüntülendi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ