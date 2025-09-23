Haberler

Kocaeli'de Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince'de düzenlediği operasyonda 8 adreste arama yaparak 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda makaron, tütün ürünü, tabanca ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince'de 8 farklı adrese operasyon düzenledi. 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Derince Emniyet Müdürlüğü ekipleri Derince'de 5 iş yeri ve 3 ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 51 bin 920 doldurulmuş makaron, 224 bin boş makaron, tütün ürünleri, tabancalar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
