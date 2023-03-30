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Kocaeli'de ölü yunus sahile vurdu

Kocaeli'de ölü yunus sahile vurdu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan Balyanoz Koyu'nda devriye gezen Darıca Belediyesi güvenlik ekipleri ve bekçiler, sahile ölü yunus balığı vurduğunu fark etti. Kayaların üzerinde hareketsiz yatan yunusun, karın bölgesinde kesik olduğu ve incelenmek üzere barınağa götürüleceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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