Kocaeli'de Okul Bahçesinde Veli Bıçaklanarak Öldürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklanan veli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi Tufan Sokak'ta bulunan bir ilköğretim okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu almak için okula gelen Murat Tosun, bahçede ismi öğrenilemeyen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Tosun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Murat Tosun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ