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Kocaeli'de Okey Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Kocaeli'de Okey Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü
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Kocaeli'de bir spor kulübü lokalinde okey sayısı yüzünden tartışan iki kişi arasında çıkan kavga sonucu silah çekildi. Olayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de okey sayısı ile dalga geçildiğini düşünen şahıs, yan masada oturan arkadaşına silah çekti. Olayı ayırmaya çalışan bir kişi merminin kafasını sıyırması ile yaralandı. Olay anınına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi'nde bulunan bir spor kulübü lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı okey masalarında oturan 2 kişi arasında yanlış anlaşılmaya dayalı tartışma çıktı. İsminin Salih Ç. olduğu öğrenilen şahıs, okey puanıyla dalga geçildiğini düşündüğü arkadaşı Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Lokalde başlayan tartışma dışarı taşındı. Tartışmanın alevlenmesi ile Salih Ç. tabancasını çıkarırken, bir vatandaş ise eliyle silaha müdahale etti. Tabancadan çıkan kurşun, o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar K. isimli lokal çalışanının kafasını sıyırdı. Salih Ç. olay yerinden kaçarken, hafif yaralanan Yaşar K. ise hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin bağırarak tartıştığı duyulurken, bir süre sonra silah sesi geliyor. Lokalde bulunanlar paniklerken bir kişinin, "Eyvah eyvah" diye bağırdığı duyuluyor.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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