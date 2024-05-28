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Kocaeli'de öğretmene saldıran veli gözaltına alındı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir veli, öğretmenden kızıyla kavga eden öğrenciyi göstermesini isteyince öğretmene saldırdı. Olaya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde velinin ders işlendiği sırada sınıfı bastığı olayın detaylarına ulaşıldı. Öfkeli velinin, dersin ortasında öğretmenden kızıyla kavga eden öğrenciyi göstermesini istediği, öğretmenin bu duruma tepki göstermesiyle saldırgan tavırlar sergilediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin 3 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda kavga eden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden biri, akşam durumu velisi M.A'ya anlattı. Bu sabah saatlerinde okula gelerek sınıfa giren veli, öğretmen Burak L'den kızıyla kavga eden diğer kızı kendisine göstermesini istedi. Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi "Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı. Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu. Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı.

Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen öğretmen Mehmet D. ise darp raporu aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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