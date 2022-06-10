Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma - Haberler

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Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma Kocaeli'de 17 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de öğrencisini darp eden öğretmene soruşturma

KOCAELİ - Kocaeli'de 17 yaşındaki öğrencisini darp eden öğretmen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki sınıfta çekilen görüntüler tepki çekmişti. Makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edilmiş ve bu şiddet anları başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öğretmen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

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