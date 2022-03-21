Nevruz kutlamalarında PKK propagandası yapan 4 şahıs gözaltına alındı - Haberler

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Nevruz kutlamalarında PKK propagandası yapan 4 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevruz kutlamalarında PKK propagandası yapan 4 şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Nevruz kutlaması programında PKK terör örgütünün marşını okuyarak terör propagandası yapan 4 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Nevruz kutlaması programında PKK terör örgütünün marşını okuyarak terör propagandası yapan 4 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde HDP Gebze ilçe Başkanlığı tarafından nevruz kutlaması programı düzenlendi. Kutlamaya HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP il ve ilçe parti mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 350 kişi katıldı. Etkinlik esnasında kendi aralarında PKK terör örgütünün sözde marşını okuyarak terör propagandası yapan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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