Kocaeli'de Narkotik Operasyonu: 45 Kilo Eroin ve 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kocaeli'de yapılan narkotik operasyonunda bir araçta çeşitli bölmelere zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ve 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Kocaeli'de narkotik köpeği ile durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli bölmelere zulalanmış 45 kilo 750 gram eroin ve 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış halde; 108 paket halinde 45 kilo 750 gram eroin, 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
