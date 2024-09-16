Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Müzikholde Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir müzikholde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada işletme müdürü yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde müzikholde işletme müdürünün hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Eylül tarihinde Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir müzikolde tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada eğlence mekanının işletme müdürü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında O.M, S.Ç, S.Ç, C.Ü, T.Ç, S.Ç, B.Y, C.K, S.Ö, İ.K, A.E.K isimli 11 kişi gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden S.Ç, T.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.K, O.M, C.Ü, B.Y, S.Ç, S.Ö, A.E.Ç. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Çayırova kocaeli 3-sayfa Yaşam Kavga Suç

Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok

Herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Gündemimizde yok

 Bakan Tekin'den 'Gazze' dersi yanıtı: Videonun üçte birinden daha az bir bölümde yer aldı

Okulun ilk günü işlenen ders infial yaratmıştı! Bakan Tekin canlı yayında yanıt verdi

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

Küçücük bebeğe bile aldırmadan rezil planını uyguladı! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gezegenlerin büyüklük sıralaması! Küçükten büyüğe gezegenler Balık yedikten sonra süt içilir mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı hakemi kim? FB GS derbiyi kim yönetecek? Kristof Kolomb'un Yumurtası ne demek? Osimhen maskesi vidalı mı, Osimhen'in maskesi yasaklanacak mı? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? 47, 71, 107 asal mı? Bilimsel bilgi değişebilir mi? Gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Diş macunu pH değeri kaç? Milli İstihbarat Akademisi nedir, giriş şartları nedir?
title