Kocaeli'de Motosikletli Saldırı Sonrası Suç Örgütüne Operasyon: 12 Tutuklama

Güncelleme:
Kocaeli'de bir iş yerinde motosikletli saldırganlarca gerçekleştirilen silahlı saldırının arkasında yerel bir suç örgütünün olduğu belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kocaeli'de bir iş yerine motosikletli saldırganlarca düzenlenen silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı. Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda suç örgütüyle bağlantılı 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim tarihinde İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin motosikletli şahıslar tarafından ateşli silahla kurşunlanması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve 70 farklı iş yeri kamerası incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu saldırının, cezaevinde bulunan U.Ö. ile yurt dışında firari olarak aranan M.K. tarafından yönetilen yerel bir suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği tespit edildi.

14 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren ve örgütle bağlantılı oldukları belirlenen B.G., D.Ç., A.M.E., A.E.T., M.T., A.A.N., E.Ş., G.A., M.K., İ.U.G., S.Ş., S.H., A.G. ve E.B. isimli 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "6136 sayılı Kanuna muhalefet", "silahlı tehdit", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., D.Ç., A.M.E., A.A.N., E.Ş., G.A., M.K., İ.U.G., S.Ş., S.H., A.G. ve E.B. isimli 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

