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Kocaeli'de Motosikletli Hırsızlar Balkondaki Kıyafetleri Çaldı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosikletli 2 hırsız, kuruması için balkona asılan kıyafetleri çaldı. Yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosikletli 2 hırsız, kuruması için balkona asılan kıyafetleri çaldı. Yaşanan bu ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 05.30 sıralarında Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. 2 şüpheli, motosikletle bölgeye geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek etrafı kontrol etti. Ardından şüpheli, bir evin balkonunda kurumaya bırakılan kıyafetlere göz dikti. Tek tek kıyafetleri inceleyen hırsız, birkaç tişörtü çaldı. Fark edilmediklerini düşünen hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Tişörtlerinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, güvenlik kameralarına baktıktan sonra hırsızlığı fark etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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