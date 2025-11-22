Kocaeli'de Motosiklet ve Panelvan Çarpıştı: Bir Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde panelvan ile çarpışan motosikletli yere savrularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 NB 197 plakalı panelvan sürücüsü Ülkü Y., dönüş yapmak istediği sırada yaklaşmakta olan 41 AVT 480 plakalı motosiklet sürücüsünü fark edemedi. Durumu geç fark eden motosiklet sürücüsü ise duramayarak panelvana yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü yol kenarına taşımaya yardımcı oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Panelvan sürücüsü Ülkü Y. ise polis tarafından yapılan alkol kontrolden sonra ifadesi alınmak üzere Tütünçiftlik Polis Karakolu'na götürüldü. Motosiklet ve panelvan yol kenarına çekilerek trafik akışı normale döndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ