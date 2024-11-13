Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Motosiklet Tırla Çarpıştı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Tırla Çarpıştı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Furkan Kılıç, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde D-100 karayolu üzerinde gerçekleşti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile tır çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Barış Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Furkan Kılıç yönetimindeki 34 DRR 133 plakalı motosiklet ile istikamette seyir halinde olan Ç.U. idaresindeki 26 GN 543 plakalı tır çarpıştı. Motosiklet sürücüsü tırın altında kalırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Furkan Kılıç'ın memleketi Gümüşhane'ye defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?

MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? A101 14 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 14 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? 2024 Spotify en çok dinlenen yıllık özet! Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.