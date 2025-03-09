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Kocaeli'de Motosiklet Otomobile Çarpınca 1 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Motosiklet Otomobile Çarpınca 1 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet otomobile çarparak yere savrulan sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi güney yanyol cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AZH 799 plakalı Mondial marka motosiklet, F.Ö. idaresindeki 54 AEL 635 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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