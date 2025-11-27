Haberler

Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Sürücünün Tahliyesine Karar Verildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili sanık sürücü Ümitcan A.'nın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, sanığın kusurlu olduğunu belirterek adli kontrol ile tahliye etti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan sürücünün tahliyesine karar verildi.

Kaza, 15 Mart günü Akdurak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Altuntaş (32) yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ümitcan A.'nın kullandığı 34 GJB 919 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altuntaş hayatını kaybetti, ağır yaralanan yolcu Fatih Bulgurcu ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Ümitcan A. ise tutuklandı.

2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Ümitcan A., hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, kaza raporlarına göre sanık Ümitcan A.'nın 'asli ve tek kusurlu' olduğunu kaydetti. Savcı geçen celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca, sanığın adli kontrolün yetersiz olacağını ve kaçma şüphesinin bulunduğunu vurgulayarak, tutukluluk halinin devamını talep etti.

"ATK raporunda sanığın yüzde yüz kusurlu olduğu açıktır"

Müşteki avukatı mütalaaya karşı, "Şikayetçiyiz, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Olay basit taksir değildir, sanığın sollayarak ve son sürat gittiğine ilişkin beyanlar vardır. Neticeyi ön gören biri ile neticeyi ön göremeyen birinin aynı şekilde cezalandırılması mümkün değildir. Sanık neticeyi bilmektedir. Sanık maktulün şeridinden seyretmektedir. ATK raporunda sanığın yüzde yüz kusurlu olduğu açıktır. En üst hadden cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Maktulün aileleri de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Çok pişmanım"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı tutuklu sanık Ümitcan A., "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, bir kastim olmadı. Çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Tahliye edildi

Mahkeme heyeti, sanık Ümitcan A.'ya, Ercan Altuntaş ve Fatih Bulgurcu'ya yönelik, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Heyet, suçun niteliği ve miktarı ile sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, Ümitcan A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanığın 2 yıl süre ile sürücü belgesine el konulmasına hükmedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
