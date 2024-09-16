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Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Abdurrahman Çakır, evlendikten sadece bir ay sonra cenazeye uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Çakır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde motosikleti ile kaza yapan 25 yaşındaki Abdurrahman Çakır son yolculuğuna uğurlandı. Çakır'ın bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesinde meydana geldi. Abdurrahman Çakır (25) idaresindeki 34 DGG 833 plakalı motosiklet, D-İzmit istikameti mevkisinde karşı yönden gelen E.O. yönetimindeki 31 RS 768 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çakır yola savruldu. Ağır yaralı olarak Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir ay önce dünya evine girdiği öğrenilen Çakır için bugün Başiskele Yalı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesinin yanı sıra Abdurrahman Çakır'ın sevenleri de katıldı. Acılı baba güçlükle ayakta durdu. Helallik alınmasının ardından Çakır'ın cenazesi Ayazma mezarlığına defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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