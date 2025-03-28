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Kocaeli'de Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası tır sürücüsü ifadeye alındı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda tırın altında kalan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (16) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tırın altına girdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsünün ifadesinin alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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