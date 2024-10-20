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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Ağır Yaralandı

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D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. İki kişi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun Ankara istikameti Kartepe İbrikdere Uzuntarla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y'ye, E.T. idaresindeki 54 HZ 097 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaya E.Y. ile sürücü E.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği bölgenin yaklaşık 100 metre gerisinde ise bir üst geçidin bulunduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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