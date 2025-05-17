Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Enes Ağaç hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu K.K. ağır yaralandı.

Araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ile olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı.

Kaza dün, Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Enes Ağaç ile yolcu olarak bulunan K.K. savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Ağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan K.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

K.K'nin hastanedeki tedavisi devam ederken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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