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Kocaeli'de Motosiklet Kasklı Saldırganlar Genç Adamı Çapraz Ateşe Aldı

Kocaeli'de Motosiklet Kasklı Saldırganlar Genç Adamı Çapraz Ateşe Aldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 26 yaşındaki Bayram Zunluoğlu, evinin önünde motosiklet kasklı iki kişi tarafından pusu kurularak çapraz ateşle öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 26 yaşındaki genç, motosiklet kasklı 2 kişi tarafından evinin önünde pusu kurularak çapraz ateşte öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Bayram Zunluoğlu'nu (26), arabasını evinin önüne par ederek araçtan indi. Bu esnada pusu kuran motosiklet kasklı 2 kişi, silahla Zunluoğlu'nu çapraz ateşe aldı. Ağır yaralanan Zunluoğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktığında gördükleri manzara karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Zunluoğlu, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Ailesi tarafından teslim alınan Zunluoğlu'nun cenazesi, bugün helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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