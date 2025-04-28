Kocaeli'de Motosiklet - Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstasyon Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 AZT 211 Kuba marka motosiklet ile 35 EB 6507 plakalı Iveco marka kamyon kazaya karıştı. Kazada sürücü, motosiklet ile kamyon arasında sıkıştı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ