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Kocaeli'de Motosiklet - Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Motosiklet - Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet kamyonla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstasyon Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 AZT 211 Kuba marka motosiklet ile 35 EB 6507 plakalı Iveco marka kamyon kazaya karıştı. Kazada sürücü, motosiklet ile kamyon arasında sıkıştı. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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