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Kocaeli'de Motorlu Taşıtlar Sınavına Kopya Düzeneği ile Giren Şahıs Yakalandı

Kocaeli'de Motorlu Taşıtlar Sınavına Kopya Düzeneği ile Giren Şahıs Yakalandı
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İzmit'te düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneği ile girmeye çalışan M.S.T., polis tarafından yakalandı. Gizli kamera ve GPRS cihazı ile tespit edilen şahıs, 5 yıl boyunca sınavlardan men edilerek tutuksuz yargılandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na GPRS, gizli kamera ve ses düzeneği ile girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

İzmit'te 25 Kasım Pazar günü saat 18.00'de gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda, M.S.T. isimli şahıs kopya düzeneği ile yakalandı. Polis ekipleri, sınav girişinde yaptıkları üst aramada, şahsın kemer kısmına gizlenmiş bir GPRS cihazı tespit etti. Ekipler, cihazın bağlantılarını takip ederek gömleğin düğmesine gizlenmiş bir kamera, yakaya yerleştirilmiş bağlantı cihazı ve bataryaya ulaştı. Ayrıca, şahsın kulağında ses iletimi için kullanılan bir cihaz da bulundu.

Gözaltına alınan M.S.T., 1 ile 4 yıl arasında hapis istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şahsı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, M.S.T'yi 5 yıl boyunca sınavlardan men etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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