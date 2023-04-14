Kocaeli'de meydan muharebesi gibi kavga

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kalabalık 2 grup arasında kavga çıktı. Daha önce de karşılaşan 2 grubun kavga anları kameralara yansıdı.

Karamürsel'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 2 kalabalık grup karşı karşıya gelmiş, 4 kişi yaralanmış ve 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gece yaşanan kavganın aynı 2 grup arasında çıktığı öğrenildi. İddiaya göre, Yalova'daki bir limanda çalışıp Karamürsel'de konaklayan çalışanlar ile Karamürsel sakinleri arasında bir süredir huzursuzluk yaşanıyordu. Birkaç gün önceki kavgada da çalışan grubun ilçe sakinlerinden 4 kişiyi yaraladığı iddia edildi. Bunun üzerine bu kez bölgede ikamet eden Karamürselliler toplanarak çalışan grubuna saldırdı. Kavgadan dolayı yaralanan 5 kişi hastaneye sevk edildi. Olayların daha da büyümemesi için çok sayıda polis ekibi bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı. Bir başka iddiaya göre olayların ardından çalışan grubunun otobüsle memleketlerine geri gönderildiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ