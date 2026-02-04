Haberler

Alev alev yanan iki katlı ahşap metruk bina küle döndü

Güncelleme:
İzmit'te Kadıköy Mahallesi'nde alev alev yanan 2 katlı ahşap bina itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev alev yanan 2 katlı ahşap bina küle döndü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürdü.

Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki 2 katlı ahşap metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ahşap bina küle döndü. Binanın bitişiğindeki 3 katlı bir başka binanın içerisine dolan duman tahliye edilirken, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Öte yandan yanan ahşap binanın tuğlalarını kırarak içerisine giren itfaiye ekipleri, içeride biri olup olmadığını kontrol etti ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayda herhangi bir dumandan etkilenen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

