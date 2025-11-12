Haberler

Kocaeli'de Market Kasiyeri Darbedildi, 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Körfez'deki bir markette 'şeker dökme' meselesi üzerine çıkan kavgada kasiyer B.Ç. ve bir çalışan darbedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir markette, "şeker dökme" meselesi nedeniyle bir çocuğu uyaran kasiyer ve çalışanın darbedildiği olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olay, 8 Kasım 2025 günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen E.O.B. isimli çocuk, raftaki şekerleri yere döktü. Bunun üzerine kasiyer B.Ç., çocuğu uyararak "Yapma, biz temizliyoruz, dökme" dedi. Uyarıya sinirlenen E.O.B., kasiyere küfür edip marketten ayrılarak akrabaları M.K.B., O.Ç. ve H.Ç.'yi çağırdı. Kısa süre sonra marketin önüne gelen şahıslar, kasiyer B.Ç.'yi darbetmeye başladı. Kavgayı gören diğer market çalışanı M.P., şahısları korkutmak amacıyla eline bıçak alarak olay yerine geldi. Ancak M.K.B., O.Ç. ve H.Ç. bu kişiyi de darbetti. Polis ekiplerinin olaya müdahalesinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan M.K.B., O.Ç. ve H.Ç., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklandı. - KOCAELİ

