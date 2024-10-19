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Kocaeli'de Madde Bağımlısı Yangın Çıkardı

Kocaeli'de Madde Bağımlısı Yangın Çıkardı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde madde bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi, evde tepsi üzerinde ateş yakarak yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken ev sahibi emniyete götürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs evde yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, ev sahibi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D., evde tepsi üzerinde ateş yakması neticesinde yangın çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, olaya ilişkin ev sahibi V.D. ifadesi alınması üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye kocaeli 3-sayfa Sağlık Gebze

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