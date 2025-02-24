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Kocaeli'de Lokantada Silahlı Saldırı: Bir Yaralı, Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Kocaeli'de Lokantada Silahlı Saldırı: Bir Yaralı, Zanlı Etkisiz Hale Getirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lokantaya elinde silahla giren şahıs, içeride bulunan bir kişiyi vurdu ve rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elinde silahla lokantaya giren ve bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin alan şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 12.15 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Elinde silahla lokantaya giren ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı, ardından içeride bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi de reddetti. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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