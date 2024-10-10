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Kocaeli'de Lokantada Buzdolabından Yangın Çıktı

Kocaeli'de Lokantada Buzdolabından Yangın Çıktı
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İzmit'te bir lokantada buzdolabından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca kontrol altına alındı. Olayda küçük çaplı hasar oluştu ve yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir lokantada buzdolabından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantadan dumanların yükseldiğini vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde buzdolabının yandığını belirledi. Yanan buzdolabı söndürüldü. Yangın sebebiyle lokantada küçük çaplı hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi amacıyla inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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