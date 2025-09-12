Haberler

Kocaeli'de Lojistik Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, içerisinde madeni yağların bulunduğu lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri 37 araç ve 107 personel ile müdahale ediyor. Yangın, havadan dron ile görüntülendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yangının çıktığı lojistik deposuna yaklaşık 2 saattir müdahale sürerken, alan ise havadan görüntülendi. Ayrıca, alevlere teslim olan depoda madeni yağların bulunduğu öğrenildi.

Ovacık Mahallesi'ndeki depoda saat 04.47 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri ve yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de Başiskele'ye birçok destek araç ve personel gönderildi. İçerisinde madeni yağların bulunduğu öğrenilen depodaki yangına 37 araç ve 107 personel ile müdahale 2 saattir sürüyor.

Alevlere teslim olan depo dron ile havadan da görüntülendi. - KOCAELİ

