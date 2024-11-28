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Kocaeli'de Lisede Tartışma: Bir Öğrenci Tornavida ile Yaralandı

Kocaeli'de Lisede Tartışma: Bir Öğrenci Tornavida ile Yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisede tartışma sonucu bir öğrenci tornavida ile yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lisede çıkan tartışma esnasında bir öğrenci okul arkadaşını tornavida ile yaraladı.

Olay, Güzeller Mahallesi'nde bulunan Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen okul öğrencileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma esnasında öğrencilerden biri eline aldığı tornavida ile okul arkadaşını yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis konuya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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