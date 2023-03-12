Kocaeli'de kuzen cinayeti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, iki gün önce tartıştığı kuzenini evinde silahla 6 el ateş ederek öldürdü.

Kocaeli'de kuzen cinayeti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, iki gün önce tartıştığı kuzenini evinde silahla 6 el ateş ederek öldürdü.

Olay, Doğan Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, M.A. sabah saatlerinde kuzeni Işık Filiz'in evine geldi. Defalarca kapıyı çalan M.A., Filiz'in dışarıya çıkmasını istedi. M.A., sesler üzerine dışarıya çıkan Filiz'e tabanca ile 6 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ü Filiz'in vücuduna isabet etti, M.A. ise olay yerinden kaçtı. Işık Filiz'in kanlar içinde yerde kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kuzenlerin iki gün önce de tartıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.