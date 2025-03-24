Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayının aslı başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı
Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgudan yeni detay! İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler

Kocaeli'de Kumara Baskın: 10 Kişiye Cezai İşlem

Kocaeli'de Kumara Baskın: 10 Kişiye Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de umuma açık yere dönüştürülen bir dairede ve iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye toplamda 92 bin 470 TL para cezası uygulandı. Emniyet güçleri, kumar oynamaya teşvik eden yerlerin denetimini arttırdı.

Kocaeli'de umuma açık yere dönüştürülmüş tek odalı dairede ve iş yerinde kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin dün Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetimlerde K.Ç. isimli şahsın ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş tek odalı daire içerisinde kumar oynattığını tespit etti. K.Ç'ye dli işlem yapılırken kumar oynanan 7 bin 200 TL paraya el konuldu. Ayrıca kumar oynayan 4 kişiye şahsa toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca dün İzmit'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde M.E.B'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edilmesi üzerine şahsa adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 6 şahıs hakkında ise 55 bin 482 TL idari para cezası uygulandı, 5 bin 850 liraya da el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title