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Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 110 Bin Lira Ceza

Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 110 Bin Lira Ceza
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Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde kumar oynayan 12 kişiye toplamda 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatan ve kumar oynayan kişilere yönelik denetim yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde kumar oynayan 12 kişiye toplamda 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı. Denetimde Z.A. isimli şahsın, ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde kumar oynattığı tespit edildi. Şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynanan 10 bin 400 TL'ye el konuldu. Ayrıca, kumar oynayan 8 kişiye toplamda 73 bin 976 TL idari ceza uygulandı. İzmit'teki denetimde de bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden ekipler, 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin 800 liraya da el koydu. Kumar oynattığı tespit edilen C.D. hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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