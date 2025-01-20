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Kocaeli'de Kulübe Cinayeti: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'de Kulübe Cinayeti: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Kartepe'de kulübede başına baltayla vurularak öldürülen İsa Turgut'un cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kulübe cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyede

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un başına baltayla burularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkiinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından başına baltayla vurulmuş halde bulunan İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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