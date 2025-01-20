Kocaeli'de Kulübe Cinayeti: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kulübe cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyede

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un başına baltayla burularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkiinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından başına baltayla vurulmuş halde bulunan İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.