Kocaeli'de Kükürt Deposunda Yangın Korkuttu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir kükürt deposunda çıkan yangın nedeniyle çevreye kimyasal duman yayıldı. Dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kükürt deposunda çıkan yangın korkuttu. Dumandan bazı işçilerin etkilendiği öğrenilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Güney Mahallesi Nizam Sokak'taki bir kükürt deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çevreye kimyasal duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AKUT, AFAD, polis ekipleri ile tehlikeli maddelere müdahale (HAZMAT) aracı sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden köpükle söndürdü. Dumandan etkilenen işçilere ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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