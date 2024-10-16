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Kocaeli'de Küfür Yüzünden Çıkan Kavga: 1 Kişi Öldürüldü, Davada Cezalar Belirlendi

Kocaeli'de Küfür Yüzünden Çıkan Kavga: 1 Kişi Öldürüldü, Davada Cezalar Belirlendi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küfür sebebiyle çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili davada sanıklar için istenen cezalar açıklandı. Tarık Tanaç'ı öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar için de çeşitli suçlardan ceza isteniyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi, 2 ev ve bir aracın kundaklanmasıyla ilgili yargılanan sanıklar için istenen cezalar belli oldu.

Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki aile arasında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle kavga çıkmış, olayın büyümesiyle Ertaş Ö. pompalı tüfekle Tarık Tanaç'ı ateş ederek öldürmüştü. Olaya karışan diğer kişiler de 2 ev ve bir aracı kundaklamış, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Ö. (32), Ertaş Ö. (21), Yavuz Ö.(30), Erkan Ö. (19) ve E.Ö. (32) adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erkan Ö., Salih Ö. ve Yavuz Ö. de yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Sanıklara istene ceza belli oldu

Tarık Tanaç'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ertaş Ö. ve avukatı katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Sanık Ertaş Ö., önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Ertaş Ö.'nün Tarık Tanaç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası, Vedat, Sedat ve Alemdar'a yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise ayrı ayrı 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca, Yasemin'e yönelik "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcı, Salih Ö.'nün Alemdar, Vedat ve Yılmaz Tanaç'a karşı işlediği "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 12 yıla kadar hapis cezası, Tahir T.'ye karşı "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve tahrik indirimi talep etti.

Tahir T.'nin Salih Ö.'ye karşı "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alması istendi. Vedat Tanaç'ın da Salih Ö.'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis ve "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yılmaz Tanaç'ın Salih Ö.'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Erkan Ö.'nün, Vedat ve Alemdar'a yönelik "kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alması, Yavuz Ö.'nün ise Vedat, Yılmaz ve Alemdar'a karşı "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Avukatın süre talep etmesi üzerine Ertaş Ö'nün tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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