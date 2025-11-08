Kocaeli'de Kozmetik Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, 5 Yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kozmetik üretimi yapılan bir iş yerinde meydana gelen yangında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangında vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangın ile ilgili 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA