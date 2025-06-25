Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 5 Kişi Yarasız Kurtuldu

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 5 Kişi Yarasız Kurtuldu
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Sürücü ve yolcular kaza anında yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 5 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İzmit-Kandıra yolu Pirceler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 41 KM 188 plakalı Seat marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada sürücü ve 4 yolcu araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 5 kişinin kazadan yara almadığı belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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