Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, 5 Kişi Yarasız Kurtuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Sürücü ve yolcular kaza anında yara almadan kurtuldu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 5 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, İzmit-Kandıra yolu Pirceler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 41 KM 188 plakalı Seat marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada sürücü ve 4 yolcu araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 5 kişinin kazadan yara almadığı belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa