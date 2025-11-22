Haberler

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Çatısına Çıktı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra demir bariyerleri aşarak bir evin çatısına çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze G. idaresinde ilerleyen 10 NC 152 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce park halinde bulunan 34 FAA 442 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından durmayan otomobil, kaldırıma çıkarak demir bariyerleri aşarak bir evin çatısına çıktı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
