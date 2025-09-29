Haberler

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralı

İzmit'te kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çarparak devrildi. Sürücü H.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 41 R 0408 plakalı Hyundai marka minibüs, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
